Trevelin sumo un nuevo reconocimiento turístico



Durante la Feria Internacional de Turismo (FIT), la secretaria de Turismo de Trevelin, Cintia Figueroa, recibió la certificación por la aplicación de la Directriz de Gestión e Innovación Turística; herramienta impulsada por la Subsecretaría de Turismo de la Nación que promueve la incorporación de criterios de calidad, sostenibilidad e innovación en la gestión local.

La certificación se enmarca en el Sistema Argentino de Calidad Turística (SACT), que establece pautas y recomendaciones para promover la planificación local sostenible, el uso responsable de los recursos, el fortalecimiento de la gestión y la consolidación del conocimiento del destino. Así, las Directrices dan continuidad al trabajo iniciado con la herramienta Bases, consolidando el compromiso de Trevelin con un turismo sustentado en la calidad, la accesibilidad, la responsabilidad ambiental y la justicia social.

Otras distinciones

El ingreso al programa supone un proceso participativo de diagnóstico, capacitación y mejora continua, orientado a fortalecer la planificación, la articulación público-privada y la implementación de políticas turísticas con enfoque sostenible. Esta distinción refleja el compromiso del municipio con la excelencia en la gestión y consolida a Trevelin como un destino innovador, accesible y comprometido con el desarrollo responsable del turismo.

En el mismo marco, Trevelin también fue distinguido con el Premio FED, que reconoce a los destinos que se destacan por su innovación, creatividad y buenas prácticas en la gestión turística. Este galardón refuerza el posicionamiento del municipio como referente en la región, comprometido con el desarrollo sustentable, la mejora continua y la puesta en valor de su identidad cultural y natural.