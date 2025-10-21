Trevelin será sede de la 84ª Semana Nacional de la Geografía

Este martes se presentó oficialmente la 84ª Semana Nacional de la Geografía, evento académico que se desarrollará los días 29, 30 y 31 de octubre en Trevelin, con el acompañamiento de la Municipalidad de Trevelin y Sus Parajes.

El anuncio estuvo encabezado por el secretario de Cultura y Educación, Gustavo De Vera, y el licenciado Hernán Gustavo Gómez, representante de la Sociedad Argentina de Estudios Geográficos (GAEA), entidad organizadora de esta tradicional actividad que cada año se realiza en distintas ciudades del país.

De Vera señaló que la realización del encuentro “es motivo de orgullo para Trevelin”, subrayando que este tipo de eventos “fortalecen la actualización del conocimiento, la investigación y la comprensión de los entornos en los que vivimos, aportando herramientas para la toma de decisiones en ámbitos como la economía, la producción y la política”.

Por su parte, Gómez detalló que la Semana Nacional de la Geografía reunirá a geógrafos y profesionales de distintas provincias argentinas, además de expertos invitados de Chile, con más de 45 trabajos de investigación y 160 inscriptos confirmados.

“La temática convocante será Producción innovadora para el desarrollo sostenible, un eje que se vincula directamente con la realidad de Trevelin y su crecimiento”, explicó.

Entre las actividades destacadas figuran:

Conferencia inaugural del chileno Dr. Bartolomé Salazar (Universidad Diego Portales) sobre Desarrollo local.

Simposio de enseñanza de la geografía , con Patricio Arce (Universidad Católica de Valparaíso).

Conferencia conjunta entre especialistas de la Universidad del Nordeste de Corrientes y la Secretaría de Bosques del Chubut sobre incendios forestales y de pastizales.

Taller de toponimia , abierto a la comunidad, dictado por la profesora Adriana Vescobo (Centro Argentino de Cartografía).

Videoconferencia con Gales sobre la preservación de la toponimia galesa del Chubut, en el marco del trabajo que impulsa la UNESCO para declarar Patrimonio Inmaterial de la Humanidad los topónimos de distintos países.

Exposición artística “Sustratos”, de la artista tandilense Gabriela López Actis, en el Museo del Molino Andes.

Gómez resaltó que el congreso “no solo representa un aporte al conocimiento científico, sino también un impulso al turismo local, ya que moviliza alojamiento, gastronomía y transporte”, destacando la importancia del turismo académico y de congresos para la economía regional.

Finalmente, De Vera remarcó que la iniciativa “expresa el compromiso del Municipio de Trevelin con la ciencia, la investigación y la educación pública”, valorando la articulación entre Cultura, Educación y Turismo como “una muestra concreta del acompañamiento a la producción de conocimiento y al desarrollo local”.

La apertura oficial de la 84ª Semana Nacional de la Geografía se realizará el martes 29 de octubre a las 9 horas en la Plaza Coronel Fontana, con la participación de autoridades locales, provinciales y representantes de instituciones educativas y científicas del país.