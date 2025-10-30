Tres atletas chubutenses fueron convocados para los Juegos Sudamericanos Escolares

Mediante un boletín informativo, la Confederación Argentina de Atletismo informó los nombres de los 30 deportistas que integrarán el seleccionado nacional de atletismo (sub-14), que participará de la XXIX edición de los Juegos Sudamericanos Escolares.

El certamen, a desarrollarse en Asunción del Paraguay entre los días 30 de noviembre al 7 de diciembre, contará con la presencia de los atletas chubutenses Maia Monín de Puerto Madryn, Ema Gorognano de El Hoyo y Valentino Bonelli, de Rada Tilly.

Monín, Gorognano y Bonelli, a la cita Sudamericana escolar

De los Juegos Sudamericanos Escolares en Asunción del Paraguay, tendrá la organización del CONSUDE (Consejo Sudamericano del Deporte) y en esta oportunidad, por primera vez en la historia, cuenta con la convocatoria de tres atletas chubutenses como lo son Maia Monín de Puerto Madryn (entrenador Ezequiel Monin), Ema Gorognano de El Hoyo (Sergio Jara) y Valentino Bonelli, de Rada Tilly (Carola Ocampo).

Vale remarcar que en ediciones anteriores, si bien hubo otras participaciones chubutenses, jamás habían sido convocados tres atletas para el mismo torneo.

Para el armado del equipo se han tenido en cuenta los resultados del Campeonato Nacional U16, Juegos Nacionales Evita y Campeonatos Provinciales, con el criterio técnico de elaborar un equipo que nos represente en función de las 30 plazas asignadas (15 varones – 15 mujeres).

En qué pruebas competirán

En dicho certamen internacional, Maia Monín competirá en las pruebas de 800 y 2000 metros, en tanto Ema Gorognano hará lo propio en los lanzamientos de jabalina y martillo, mientras que Bonelli, estará en las pruebas de 80 y 800 metros llanos.