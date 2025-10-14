Tras el papelón al que sometió al Gobernador, Arbeletche dejaría el gabinete de Torres



En las últimas horas trascendió que el Gobierno de Chubut, arribó a un entendimiento con la pesquera Red Chamber a la que intimó para que deje la planta que operaba en Puerto Madryn. El acuerdo habría sido alcanzado por la actuación directa del gobernador Ignacio «Nacho» Torres, cuando se conoció que la compañía había apelado a la intervención de la embajada de Estados Unidos para que tome cartas en el asunto.

Las presiones desde Washington no se hicieron esperar, y el Gobernador de Chubut debió actuar rápido, tras la impericia de su secretario de Pesca, Andrés Arbeletche, quien habría puesto en jaque las relaciones bilaterales con Estados Unidos.

Red Chamber es una de las líderes mundiales en el negocio del langostino, con base en California, conformada por 15 plantas que en conjunto facturan US$ 3.000 millones anuales y emplean 5.000 personas, lo que derivó en que rápidamente las gestiones diplomáticas se pusieran a su servicio, poniendo en evidencia la inexperiencia de Arbeletche en asuntos de tal envergadura.

Según revela diario Clarín, Torres habría expresado que se habilita una nueva etapa con Red Chamber, a partir de un nuevo compromiso de inversión. Al parecer la rápida reacción del chubutense se debió al malestar que habría provocado este asunto en la Cancillería, particularmente ante la inminente reunión de Javier Milei y Donald Trump.

No se conocen aún los detalles del acuerdo al que habrían arribado el Gobierno de Chubut y Red Chamber, pero lo que corrió como reguero de pólvora minutos después de las declaraciones de Torres a la prensa porteña, fue la versión sobre la salida de Arbeletche de la cartera de pesca.