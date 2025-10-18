AZUL SEMEÑENKO - NEUQUÉN - TRANSFEMICIDIO

Transfemicidio de Azul Semeñenko: demoraron a un hombre tras un allanamiento


Un hombre fue demorado en la provincia de Neuquén en el marco de la investigación por el transfemicido de Azul Semeñenko, la víctima de 49 años cuyo cuerpo apareció sin vida en un canal de desagüe.
Personal del Ministerio Público Fiscal local llevó a cabo un allanamiento en un domicilio del barrio Belgrano de la capital neuquina, donde concretó la aprehensión del sospechoso.
El procedimiento fue ordenado por la fiscal de la causa, Guadalupe Inaudi, quien trata de determinar si el implicado, del que se desconoce su identidad, está vinculado con el crimen.
En el operativo intervinieron agentes de la Unidad de Servicios Periciales del Poder Judicial y trabajadores de distintas áreas pertenecientes a la Policía provincial.
Los investigadores analizaban el inmueble y un vehículo a fin de obtener datos de relevancia para esclarecer el hecho.
Semeñenko, de 49 años, había sido vista por última vez el 25 de septiembre, cuando se dirigía a una consulta médica en el Hospital Castro Rendón, mientras que el martes pasado se halló un cadáver y luego se confirmó su identidad.

