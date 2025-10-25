Tierra del Fuego define senadores y diputados al Congreso



La provincia de Tierra del Fuego definirá el domingo a sus próximos tres senadores y 2 representantes en la Cámara de Diputados.

El gobernador provincial, Gustavo Melella, en alianza con el intendente de Ushuaia, Walter Vouto, va con Fuerza Patria y lleva como candidatos a senadores a Cristina López y Federico Runín para el Senado, y a Paulo Agustín Tita y Paola Mancilla para la Cámara baja.

La Alianza La Libertad Avanza se presenta con Agustín Coto y Belén Monte de Oca como aspirantes al Senado, y a Miguel Rodríguez y Analia Fernández como diputados.

En tanto, el los intendentes de Río Grande, Martín Pérez, y de Tolhuin, Daniel Harrington, conformaron el frente Defendamos Tierra del Fuego, y compiten con Gastón Alejandro Díaz y Ana Paula Cejas para el Senado, y con Guillermo Daniel Loffler y Débora Johanna Galichini para Diputados.

El espacio Provincias Unidas se presenta con el senador Pablo Daniel Blanco, quien busca renovar su banca, junto a Dolores Gladys Moreno, y con Federico Bilota y Viviana María Rodríguez como aspirantes a la Cámara baja.

Además, participa el Frente Patriota Federal con Horacio Javier Sotomayor y Viviana Alejandra Lens como propuestas para el Senado y Leandro Emanuel Robledo y Viviana de Lourdes Salamanca para la categoría Diputados.

El Frente de Izquierda (FIT), en tanto, lleva a Hugo Iglesias y Naty Martínez como candidatos al Senado, y a María Meza y Ulises Gómez Fuentes para Diputados.