Servicoop aclaró que las mangueras de la playa no tiran liquido cloacal al mar

La Cooperativa Servicoop aclaró que las mangueras visibles en playa de Puerto Madryn no corresponden a efluentes cloacales, sino que forman parte del sistema técnico para deprimir la napa freática, una etapa clave en la obra de reemplazo de cañerías sobre el boulevard Brown.

En las últimas horas circularon publicaciones en redes sociales que señalaban que “se estaban tirando aguas servidas a la playa” frente a la calle Roberts. Sin embargo, el presidente del Consejo de Administración de Servicoop, Esteban Abel, explicó que se trata de un procedimiento habitual en este tipo de trabajos en zonas cercanas al mar.

“Como sabemos, toda la costanera es una zona compleja por la cantidad de agua que hay debajo de la superficie. Se están utilizando bombas para extraer el agua subterránea y estabilizar el terreno antes de comenzar con la excavación. Es agua de napa, no efluentes cloacales”, indicó Abel.

La obra consiste en una excavación profunda, de entre 4 y 5 metros, para renovar el sistema de cañerías deteriorado en ese sector. Para poder realizarla de forma segura, es necesario bajar el nivel freático mediante la colocación de mangueras y bombas que extraen agua subterránea de forma continua, evitando derrumbes en la zanja.

Abel también detalló que se monitorea diariamente la calidad del agua y que, aunque inicialmente puede verse turbia por arrastre de arena, se aclara rápidamente. “Lo que se ve salir por las mangueras es agua de napa con arena. No hay ningún vertido cloacal en curso”, remarcó.

La obra está financiada de manera conjunta entre el Municipio y Servicoop. Según adelantó Abel, se espera que esté finalizada antes de la temporada de verano.