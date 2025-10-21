DONALD TRUMP - ECONOMIA - JAVIER MILEI

Según Trump, los argentinos están muriendo y por eso los salvará comprando su carne


A bordo del Air Force One, el presidente de Estados Unidos Donald Trump anunció que reabriría el mercado de carne vacuna con Argentina, afirmando que sería esta una ayuda al país, porque «están muriendo. ¿De acuerdo? Están muriendo».
De esta forma, Trump justificó su posible ayuda por su buena sintonía con Javier Milei: «Argentina está luchando por su vida. ¿Entienden lo que eso significa? No tienen dinero, no tienen nada, están luchando muy duro para sobrevivir. Si puedo ayudarlos a sobrevivir en un mundo libre… me agrada el presidente de Argentina. Creo que está tratando de hacer lo mejor que puede», afirmó.

Un «salvataje» de 40.000 millones y el fantasma de China

Los comentarios de Trump no se detuvieron ahí. Puso sobre la mesa la compleja relación geopolítica y el paquete de ayuda financiera de 40.000 millones de dólares que su administración impulsa para Argentina.
«Si llevas la cuenta en casa: nosotros rescatamos a Argentina por 40.000 millones de dólares, ellos le venden soja a China, nuestros agricultores no obtienen nada y van a la quiebra por sus políticas arancelarias», se le escuchó decir, evidenciando las tensiones internas y el costo político de la ayuda.
Con su estilo directo, concluyó su diagnóstico sobre la economía argentina: «Pero no lo hagan sonar como si les estuviera yendo genial. Están muriendo».

Impacto y repercusiones

La posibilidad de que Estados Unidos reabra su mercado a la carne argentina, cerrado durante años por barreras sanitarias y comerciales, sería una noticia de un impacto económico fenomenal para el sector ganadero y para el ingreso de divisas al país.
Sin embargo, las palabras de Trump dejan un sabor agridulce: un potencial gesto de enorme ayuda económica envuelto en una descripción humillante de la crisis nacional, y condicionado por la geopolítica y la relación personal entre ambos presidentes.

«Desmontando la Leyenda Negra»

«Desmontando la Leyenda Negra»

