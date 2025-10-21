Se viene Ley de Bases 2

ALEJANDRO CACACE - CONGRESO - LEY BASES 2

En el marco del debate del proyecto de Presupuesto 2026, funcionarios del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, defendieron las medidas tomadas por el Gobierno en este área y anticiparon una batería de iniciativas para seguir avanzando con profundas reformas.

Alejandro Cacace, actual secretario de Desregulación, anticipó que el Poder Ejecutivo planea enviar un proyecto de «Ley Bases 2», que contemple numerosos temas que quedaron fuera del texto original.

