Se presentará en Puerto Madryn el show “Mujer Patagonia”



Este viernes 10 de octubre a partir de las 21 horas, en el Teatro del Muelle de Avenida Rawson 60 de Puerto Madryn, se presentará el espectáculo “Mujer Patagonia”, una propuesta que reúne a destacadas artistas de las seis provincias del sur argentino bajo el lema “Cantoras unidas poniéndole voz a la tierra”.

Por primera vez, seis voces femeninas se encuentran para dar vida a un recorrido musical y poético que atraviesa los paisajes, sentires y sonoridades de La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Con la música como puente, “Mujer Patagonia” celebra la diversidad y la unión regional.

Acerca de las artistas

El espectáculo está integrado por seis artistas de la Patagonia. Laura Paturlanne, de La Pampa, es una cantante popular e intérprete del cancionero pampeano, con tres discos editados (“Melipal, la Mirada del Sur”, “Distancia” y “Mariposas”). Camila Warner, de Río Negro, oriunda de Bariloche, editó “Sureña” (2020), el EP “Resuena Sureña” (2023) y el sencillo “Al Sur” (2025). Jorgelina Sotelo, de Neuquén, es una cantante nacida en Mar del Plata y radicada en el norte neuquino. En 2022 presentó su primer disco “Esencia Partida”. Lorena Pérez, de Santa Cruz, es una cantante, compositora y terapeuta de sonido residente en El Chaltén. Prepara su segundo álbum y su primer libro. Karina Valdez, de Tierra del Fuego, está radicada en Ushuaia desde hace más de dos décadas, combina docencia y creación musical con raíces sanjuaninas. Y Gabriela Carel, de Chubut, es cantante, docente y compositora radicada en Rawson. Con seis discos editados, su obra ha sido difundida en Latinoamérica y Europa.

Las entradas ya están a la venta a un valor de 8.000 pesos en el Instagram de Mujer Patagonia: @Mujer_Patagonia, al WhatsApp +54 9 280 40198339 o directamente en el Teatro del Muelle.