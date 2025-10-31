Scott Bessent volverá a la Argentina antes de fin de año



El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó su intención de viajar a la Argentina “muy pronto”, en un mensaje publicado en la red social X (ex Twitter). El anuncio se produce inmediatamente después de la victoria electoral de Javier Milei en las elecciones legislativas de medio término, que consolidaron el respaldo popular a su programa de reformas económicas.

En su publicación, Bessent vinculó la visita con la política de “Paz mediante la Fortaleza Económica” impulsada por el presidente Donald Trump, y afirmó que esta estrategia “transformará América Latina”. El funcionario estadounidense elogió el “triunfo monumental” de Milei en las urnas y exhortó a los mercados globales a “mostrar entusiasmo” por las reformas argentinas, describiéndolas como “la última oportunidad del país para romper con décadas de mala gestión económica”.

Bessent escribió: “Felicitaciones al presidente @JMilei por su monumental victoria en las elecciones de medio término. Los mercados globales deberían estar entusiasmados con las reformas de Argentina —su última oportunidad para romper con décadas de mala gestión económica—. Pronto visitaré Argentina para avanzar en la política de Paz mediante la Fortaleza Económica del presidente @realDonaldTrump, que transformará América Latina”

El presidente Milei respondió de inmediato en la misma plataforma, expresando su beneplácito por la confirmación y su disposición a profundizar la cooperación bilateral.

Esta sería la segunda visita oficial de Bessent a Buenos Aires en 2025. La primera tuvo lugar el 14 de abril, cuando se reunió con Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, y reiteró el “pleno respaldo” de Washington a las reformas de ajuste fiscal, desregulación y apertura comercial. En esa ocasión, también mantuvo encuentros con empresarios argentinos y representantes de la Cámara de Comercio Estadounidense (AmCham).

El viaje inminente se enmarca en un contexto de fortalecimiento de los lazos económicos bilaterales. En septiembre de 2025, la administración Trump otorgó a la Argentina un swap de divisas por 20.000 millones de dólares y compromisos de compra de bonos soberanos en dólares, medidas que buscan apuntalar las reservas del Banco Central y respaldar el plan de estabilización.

Fuentes oficiales indican que, aunque aún no se ha fijado una fecha exacta, la visita podría concretarse a fines de octubre o principios de noviembre, con una agenda centrada en comercio recíproco, inversiones en minerales críticos (como el litio) y consolidación de la agenda liberal en la región.