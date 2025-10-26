ELECCIONES 2025 - GUSTAVO SASTRE

Sastre: «Necesitamos finalizar con esa grieta que nos ha roto el tejido social»


El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, acudió temprano en la mañana a votar, y puso de relieve la necesidad de «finalizar con esa maldita grieta que nos ha roto el tejido social a todos los argentinos y nos lleva a un sufrimiento que no tiene sentido». El Jefe comunal instó a trabajar juntos por «ese país en el que nos merecemos vivir».
«De una vez por todas, quienes tenemos responsabilidades, debemos trabajar por los mismos objetivos», expresó el Intendente.

