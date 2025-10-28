Santilli cumplió su promesa

El diputado nacional y flamante ganador de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, cumplió este lunes por la noche la promesa de cortarse el pelo que había asumido la semana pasada en el programa del libertario Gordo Dan.

“Si el domingo ganamos, nos pelamos todos”, propuso Santilli días atrás al participar de La Misa, el programa conducido por Daniel Parisini.

Tras aclarar que la apuesta se refería a la elección bonaerense, el diputado del Pro y el Gordo Dan se dieron la mano y acordaron que, en caso de victoria, cumplirían el compromiso este lunes en vivo, en el mismo programa de streaming.