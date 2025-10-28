DIEGO SANTILLI

Santilli cumplió su promesa

El diputado nacional y flamante ganador de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, cumplió este lunes por la noche la promesa de cortarse el pelo que había asumido la semana pasada en el programa del libertario Gordo Dan.

“Si el domingo ganamos, nos pelamos todos”, propuso Santilli días atrás al participar de La Misa, el programa conducido por Daniel Parisini.

Tras aclarar que la apuesta se refería a la elección bonaerense, el diputado del Pro y el Gordo Dan se dieron la mano y acordaron que, en caso de victoria, cumplirían el compromiso este lunes en vivo, en el mismo programa de streaming.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

Etiquetas: Congreso, Javier Milei, REFORMA LABORAL

A por las riendas de la agenda parlamentaria

TERMÓMETROS

Etiquetas: lla, MARTÍN MENEM, Santiago Caputo

Bajándole el tono a la interna
Etiquetas: diego santilli

Santilli cumplió su promesa
Etiquetas: chubut, diputados nacionales

Comodoro tiene todas las bancas

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: bebé, Elias, Madryn, Tribunales

La madre de Elías pidió revocar el arresto domiciliario del padre del bebé fallecido en un vuelco
Etiquetas: elías mateo, MARCHA POR JUSTICIA, puerto madryn, REPRESIÓN POLICIAL

Brutal represión y tres detenidos en marcha por justicia en Puerto Madryn
Etiquetas: Alimentos, Aumento, inflación

La suba en alimentos acelera la inflación de octubre