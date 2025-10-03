River venció a Racing y está en semifinales de la Copa Argentina

River superó 1-0 a Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina y se aseguró su lugar en la próxima instancia del certamen nacional.

El “Millonario” encontró la ventaja rápidamente gracias a la «Ley del Ex» y el gol de Maximiliano Salas, dominando así el encuentro, cosa que «La Academia» no pudo reacomodar.

Por la mínima diferencia, clasificación para River

Para Racing era un encuentro que no lo tenía que hacer ajeno ya que todavía se puede quedar con las manos vacías en todas las competencias, pero no logró penetrar una dura defensa de River Plate, y ahora queda en vilo su futuro en lo que va a poner todo lo que le queda en la máxima competencia internacional.

Un poco de alegría para «El Millonario» que necesitaba de este triunfo para repuntar su nivel y que sus jugadores se puedan volver a encontrar dentro de la cancha.

A un partido de una nueva final y con la Libertadores del año que viene entre ceja y ceja, el “Muñeco” respira aliviado y puede seguir “construyendo” ese equipo que según el, todavía no logro encontrar del todo.

Gallardo dijo que era una final, y River así lo jugó, ahora irá en busca de la final y de asegurarse el cupo de la “Gloria Eterna” para el próximo año, sin necesitar la Tabla Anual.