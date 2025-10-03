Río Negro impulsa la hotelería sustentable



La Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT) y el Ministerio de Gobierno, Trabajo y Turismo de Río Negro firmaron un convenio de colaboración para fortalecer la sustentabilidad y la calidad de la oferta turística en la provincia.

El acuerdo permitirá implementar en los alojamientos rionegrinos el programa “Hoteles más verdes”, reconocido a nivel internacional, que promueve la gestión ecoeficiente y responsable en los servicios hoteleros.

Desde el Ministerio destacaron que el turismo es una política de Estado que debe desarrollarse bajo criterios de sustentabilidad, con acciones que preserven el ambiente y potencien la competitividad del destino.

Entre los objetivos se incluyen capacitaciones, difusión de buenas prácticas, apoyo a proyectos de sostenibilidad y la posibilidad de otorgar beneficios a los hoteles que obtengan la certificación HMV.

El convenio, firmado por la subsecretaria de Turismo, Marisol Martinez, la Presidente de la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina, Gabriela Ferrucci y la Presidente AHT Bariloche & Villa La Angostura, Silvia Luzzardi, tendrá vigencia de dos años, con renovación automática, y será la base para acuerdos específicos que impulsen un turismo responsable y de calidad en toda la provincia.