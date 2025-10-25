Río Negro elige tres senadores y dos diputados

Este domingo, la provincia de Río Negro elegirá dos diputados y tres senadores en la definición de autoridades nacionales que componen el Congreso Nacional.

En esta elección, se definirá el futuro de las bancas que ocupan Martín Doñate, Silvina García Larraburu del Partido Justicialista (PJ) y Mónica Silva (JSRN) en la Cámara de Senadores, y los sillones de Agustín Domingo y Aníbal Tortoriello en la de Diputados.

Por primera vez, la provincia utilizará la Boleta Única de Papel (BUP), en la que los electores deberán registrar el voto al tildar a los candidatos en cada categoría. Atrás quedarán las boletas tradicionales.

Los candidatos rionegrinos

Juntos Defendemos Río Negro (Juntos Somos Río Negro, UCR y CC-Ari)

Senadores: Facundo López, Andrea Confini, Bruno Pogliano, Mabel Yahuar.

Diputados: Juan Pablo Muena, María Eugenia Paillapi, Miguel Evans, Martina Posse.

Fuerza Patria

Senadores: Martín Soria, Ana Marks, Héctor Leineker.

Diputados: Adriana Serquis, Leandro Costa Brutten, Zulma Romero.

La Libertad Avanza (Integrada por La Alianza Libertaria, Creo y Republicanos Unidos)

Senadores: Lorena Villaverde, Enzo Fullone, Viviana Sánchez, Gonzalo Barbero.

Diputados: Aníbal Tortoriello, Ailén Costa, Osvaldo Valla, Natalia Vega Soto.

Pro – Unión Republicana

Senadores: Juan Martín, Claudia Bértora.

Diputados: Martina Lacour, Gastón Varela, Fanny Santagni, Hernán Perafán.

Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad

Senadores: Alhue Gavuzzo, Rafael Maigua, Cecilia Carrasco, Hugo Soul.

Diputados: Gabriel Musa, Rafael Valdivieso.

Primero Río Negro

Senadores: Ariel Rivero, Yolanda Mansilla.

Diputados: Facundo Blanco Villalba, Gabriela Fernández.

Movimiento al Socialismo (MAS)