Reabren los miradores de Caleta Valdés tras gestiones del Ministerio de Turismo

Los miradores de Caleta Valdés, ubicados en el Área Protegida Península Valdés, fueron reabiertos al público luego de haber permanecido cerrados por decisión de los propietarios de las tierras.

La reapertura se logró tras gestiones realizadas durante el fin de semana por el Ministerio de Turismo de la Provincia del Chubut, que buscó un acuerdo para garantizar el acceso a estos espacios de observación, fundamentales para el turismo de la región.

Desde el sector turístico de la comarca VIRCh-Valdés se manifestó el malestar y la preocupación por la decisión de los dueños de los campos, que había impedido el ingreso a los miradores utilizados habitualmente por visitantes y guías turísticos.

Por el momento, los miradores permanecerán abiertos mientras se continúa trabajando en la búsqueda de un acuerdo permanente que asegure el acceso dentro del área protegida. Las autoridades indicaron que la intención es conciliar los intereses de todos los actores involucrados para evitar que situaciones similares se repitan y generen polémicas como las registradas la semana pasada.