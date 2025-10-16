Quince perros buscan un nuevo hogar en Puerto Madryn tras el fallecimiento de su cuidador

La Unidad Fiscal Especializada en Ambiente y Delitos contra los Animales lanzó un pedido de colaboración a la comunidad para reubicar a quince perros de tamaño pequeño que quedaron sin atención luego del fallecimiento de su propietario, un hombre mayor que se ocupaba de ellos a diario.

Los animales, que tienen entre cinco y siete años de edad, son sociables, de buen carácter y se encuentran en buen estado general, aunque necesitan con urgencia hogares responsables o lugares de tránsito donde puedan recibir cuidados y contención.

Las personas interesadas en ayudar pueden comunicarse con Ramón al 2804-724076.

Los perros se encuentran en la vivienda ubicada en calle Necochea 439, en la ciudad de Puerto Madryn.