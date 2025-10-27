Quiénes son los diputados que renovaron sus bancas hasta 2029



Una veintena de diputados consiguió su reelección para acceder a un nuevo mandato por cuatro años, de los cuales la mayoría corresponde al peronismo y la Libertad Avanza.

Treintena y cinco legisladores aspiraban a obtener una renovación de su mandato, pero solo pudieron cumplir su meta 11 diputados de la alianza entre la Libertad Avanza, el PRO y la UCR, 8 del peronismo, y 1 de Defendamos Córdoba.

Uno de los principales ganadores de la jornada y que tendrá un nuevo mandato es Diego “el Colo” Santilli, quien logró revertir la derrota de la Libertad Avanza en septiembre, y consiguió superar por pocos votos a Fuerza Patria.

También consiguieron ingresar por el oficialismo de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Finocchiaro y Florencia De Sensi, y Javier Sánchez Wrba..

Los diputados del oficialismo que continuarán hasta 2029 serán el liberal Nicolas Emma, Sabrina Ajchemet del PRO por el distrito porteño, el salteño de la LLA Carlos Zapata, y la bullrichista de Córdoba Laura Rodriguez Machado.

También consiguieron su reelección, los mendocinos de LLA Álvaro Martínez, y la radical que responde al gobernador Alfredo Cornejo Pamela Verasay, y el rionegrino del PRO Aníbal Tortoriello

En el peronismo bonaerense consiguieron su reelección los sindicalistas Sergio Palazzo, Vanesa Siley, Hugo Yasky y la cristinista Agustina Propato.

En el distrito porteño, Itai Hagman obtuvo un nuevo mandato por cuatro años, y renunciará a los dos años restantes de su mandato, con lo cual habilitará el ingreso del camporista Javier Andrade.

Los peronistas que además lograron su meta de un nuevo mandato fueron la riojana Gabriela Pedreli en La Rioja, la pampeana Varina Lis Marín, y la tucumana Gladys Medina del bloque de Independencia.

La idea del gobernador Osvaldo Jaldo que que Medina renuncie a su reelección ya que tiene dos años de mandato e ingrese en su lugar la diputada Elia Marina Fernández, quien fue cuarta lugar en la lista que encabezó el mandatario.

Una de las diputadas que consiguió un nuevo mandato fue Natalia de la Sota, quien se postuló enfrentando al oficialismo de su provincia, que encabezó el ex gobernador Juan Schiaretti.

En cambio, los legisladores peronistas que no lograron su objetivo fueron el salteño Emilio Estrada en Salta, la jujeña Leila Chaer, el cordobés Pablo Carro, el riojano Ricardo Herrera.

Tampoco consiguieron su reelección los diputados bonaerenses de Encuentro Federal que fueron con el nuevo espacio político de Provincias Unidas, Florencio Randazzo, Margarita Stolbizer, y Emilio Monzó.

La chubutense del PRO Ana Clara Romero, la santafesina de Democracia para Siempre, Melina Giorgi, formaron parte de las listas de Provincias Unidas no pudieron conseguir su reelección.

El cordobés Ignacio Garcia Aresca ya se sabía que tenia pocas posibilidades porque figuraba 5 en las lista de Provincias Unidas.

En cambio tenía menos expectativa de conseguir su reelección el cordobes Oscar Agost Carreño, quien se presentó por el PRO, aunque sin ser reconocido por las autoridades que encabeza Mauricio Macri.

En cambio, el diputado de izquierda Juan Carlos Giordano no logró su reelección pero igual asumirá dentro de un año por el sistema de rotación que tiene esa agrupación ya que figuró tercero en la lista del Frente de Izquierda de la provincia de Buenos Aires.

Otro de los diputados que vieron frustrada su reelección fueron Ricardo López Murphy de Republicanos Unidos, y Juan Manuel López de la Coalición Cívica.