Quedó habilitado el Hospital de Alta Complejidad en Trelew

Trelew cuenta desde este lunes con el Hospital de Alta Complejidad “María Humphreys”, un centro sanitario que se convierte en el más avanzado del Valle y de la región patagónica, con capacidad para atención de alta complejidad y equipado con tecnología de última generación. La apertura se concretó con una inversión provincial superior a los 15 mil millones de pesos.

La obra, licitada en 2014 y con demoras que se prolongaron más de una década, fue retomada y completada durante la actual gestión provincial. El nuevo hospital cuenta con 12.988 metros cuadrados cubiertos y 114 camas de internación, distribuidas en áreas de internación, quirófanos generales y obstétricos, neonatología, terapia intensiva e intermedia, y servicios de urgencia gineco-obstétrica.

El centro también dispone de diagnóstico por imágenes, incluyendo rayos X, mamografía y ecografía, y próximamente contará con tomografía computarizada. Además, cuenta con laboratorio, esterilización, lavadero, cocina, consultorios externos y residencia para madres, así como un sector de telemedicina que permitirá la atención remota y la vinculación con otros hospitales de la red provincial.

El equipamiento médico adquirido para el hospital incluye más de 250 unidades, entre las que se destacan mesas de cirugía, monitores multiparamétricos, incubadoras y cunas radiantes, ventiladores de traslado, electrocardiógrafos, desfibriladores, sistemas de fototerapia y un PACS para centralizar imágenes médicas. También se incorporaron computadoras y equipamiento administrativo para garantizar la gestión del centro.

Actualmente, se ejecutan obras complementarias, como el cerco perimetral, depósitos de residuos y un nuevo cruce vial semaforizado para mejorar el acceso principal al predio.

La inauguración coincidió con el 139° aniversario de la ciudad de Trelew, y contó con la presencia del gobernador del Chubut, Ignacio Torres; autoridades provinciales y municipales; legisladores; representantes de gremios de salud; equipos técnicos y profesionales del hospital; y vecinos de la comunidad.

El Hospital de Alta Complejidad “María Humphreys” se proyecta como un centro de referencia para toda la región patagónica, con capacidad para atender a pacientes de distintas localidades de Chubut y zonas aledañas, consolidándose como un hito en la infraestructura sanitaria de la provincia.