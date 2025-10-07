CENTRO NACIONAL ANTITERRORISTA - PATRICIA BULLRICH

Patricia Bullrich presenta el Centro Nacional Antiterrorista


La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presenta hoy el Centro Nacional Antiterrorista, un organismo que tiene el objetivo de articular las políticas de prevención ante amenazas terroristas de grupos extremistas.

Fuentes oficiales informaron a la agencia Noticias Argentinas que el anuncio se lleva a cabo en Avenida General Gelly y Obes 2289, en el barrio porteño de Recoleta, desde las 13:30.

La candidata a senadora nacional por La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires estará acompañada por la secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y funcionarios nacionales.

El Centro Nacional Antiterrorista será creado con la finalidad de combatir las intimidaciones de organizaciones paramilitares como el Estado Islámico (ISIS), Hamás, Al Qaeda y Hezbolá (implicado en los atentados a la Embajada de Israel en 1992 y a la AMIA en 1994).

