PATRICIA BULLRICH - PLAN PARANÁ

Patricia Bullrich lanza el Plan Paraná

La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, lanza hoy el Plan Paraná, una nueva estrategia para fortalecer el control y la seguridad sobre la Hidrovía Paraguay–Paraná.

La presentación se realiza este lunes desde las 9.00hs en la Dársena 3 de la Prefectura Naval en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Las autoridades detallaron que este plan es una “nueva estrategia para fortalecer el control y la seguridad sobre la Hidrovía Paraguay–Paraná, principal corredor fluvial del país y eje clave para la producción nacional”.

Durante la presentación se llevará a cabo una comunicación en directo con la Secretaria de Seguridad, Jefes de la Fuerza, autoridades provinciales y personal abocado a las tareas desde Chaco.

