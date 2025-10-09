Pánico en el aeropuerto de Trelew por la explosión de una turbina de avión

Un avión de Aerolíneas Argentinas que debía despegar desde Trelew hacia Buenos Aires sufrió esta mañana un desperfecto en una de sus turbinas, lo que provocó una explosión y obligó a suspender el vuelo. El hecho ocurrió cerca de las 7:30 horas en el Aeropuerto Almirante Zar y, si bien no se registraron heridos, se activaron los protocolos de emergencia y el aeropuerto fue cerrado de manera preventiva.

El episodio afectó al vuelo 1803 de Aerolíneas Argentinas. Durante la maniobra previa al despegue, una de las turbinas habría explotado, generando un incendio en los pastizales cercanos a la pista.

Personal de bomberos del aeropuerto intervino rápidamente y logró controlar el foco ígneo, mientras que los pasajeros fueron evacuados del avión y asistidos por personal de la aerolínea.

Como medida de seguridad, las operaciones aéreas fueron suspendidas temporalmente en el aeropuerto de Trelew, mientras se realizaban las tareas de verificación en la pista y en la aeronave afectada.

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) inició una investigación para determinar las causas del incidente.