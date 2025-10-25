Neuquén renueva senadores y diputados



Los neuquinos concurrirán a las urnas este domingo para renovar tres diputados y tres senadores nacionales, en una contienda que se espera reñida.

El 10 de diciembre vencen los mandatos de los senadores Oscar Parrilli, Silvia Sapag y Lucila Crexell, y de los diputados Tanya Bertoldi, Osvaldo Llancafilo y Pablo Cervi.

Por Fuerza Patria, Silvia Sapag intentará conservar su lugar en la Cámara alta en una fórmula junto a Sebastián Villegas.

En tanto, en la lista de Diputados, el peronismo lleva a Beatriz Gentile a la cabeza.

La Alianza Libertad Avanza buscará un escaño en la Cámara alta con Nadia Judith Márquez y Pablo Cervi, en tanto que para la categoría Diputados irá con Gastón Antonio Riesco.

El gobernador local, Rolando Figueroa, impulsa a Julieta Carroza y Juan Ousset para llegar al Senado, por la alianza La Neuquinidad, que también busca colocar a Karina Maureira como diputada.

Por el espacio Fuerza Libetaria, alejado del oficialismo nacional, participa Carlos Alberto Eguia, en tandem con Cintia Soledad Meriño.

Esa fuerza lleva a Joaquín Bautista Eguia como postulante a diputado nacional.