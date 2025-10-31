Música, teatro y danza este fin de semana en Puerto Madryn



Desde la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Puerto Madryn anunciaron las actividades artísticas programadas en el Teatro del Muelle, ubicado en avenida Rawson 60.

El viernes 31 desde las 21 horas, en el marco del ciclo “Nuestros Músicos”, el pianista y cantautor Fran Yuré presentará un espectáculo único donde el piano y la voz se encuentran en un diálogo íntimo y descontracturado.

Con influencias que van desde la música clásica hasta referentes como Charly García y grandes íconos del rock nacional e internacional, Yuré propone un recorrido sensible por historias transformadas en canciones.

Las entradas estarán disponibles en la boletería del teatro a un valor de 10.000 pesos.

Habitar el Límite II

El sábado 1 de noviembre, desde las 20 horas, se presentará “Habitar el Límite II”, una producción del Taller de Dirección y Puesta en Escena que coordina Lorena Castro, con las actuaciones de Jazmín Camacho, María Eugenia Godoy, María Rosa y Rocío Galmez.

La propuesta invita a reflexionar sobre los vínculos, los límites personales y la búsqueda de identidad a través del lenguaje teatral.

La entrada general tendrá un valor de 6.000 pesos.

Primer Movimiento

El domingo 2 de noviembre, desde las 19 horas, la profesora Daiana Curilén llevará adelante la muestra “Primer Movimiento”, correspondiente a los talleres culturales de danza folclórica que dicta en distintos barrios de la ciudad.

Alumnos y alumnas compartirán sobre el escenario lo aprendido durante el año. Para muchos, será su primera experiencia escénica, lo que convierte el encuentro en una jornada especial para las familias y la comunidad.

En este caso, el ingreso general tendrá un valor de 6.000 pesos.

Cabe destacar que las entradas para cada propuesta podrán adquirirse en la Boletería del Teatro del Muelle de lunes a viernes de 9 a 13 horas o una hora antes del show.