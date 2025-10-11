Murió Diane Keaton a los 79 años



La actriz estadounidense Diane Keaton, una de las figuras más queridas y emblemáticas de Hollywood, ganadora del Óscar en 1978 por su inolvidable papel en «Annie Hall», falleció en California a los 79 años. La noticia fue confirmada este sábado por un portavoz de su familia a la revista People.

La revista explicó que no se revelaron de inmediato más detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento, y que sus seres queridos han pedido privacidad en este difícil momento.

Nacida el 5 de enero de 1946, Keaton dejó una huella imborrable en la historia del cine con una carrera que abarcó más de cinco décadas. Saltó a la fama en la década de 1970, no solo por sus colaboraciones con el director Woody Allen, que la convirtieron en su musa, sino también por su memorable interpretación de Kay Adams en la trilogía de «El Padrino» de Francis Ford Coppola.

Su papel como la neurótica y encantadora Annie Hall, un personaje que reflejaba en gran medida su propia personalidad y estilo, le valió el Óscar a la Mejor Actriz y la consagró como un ícono de la moda con su distintivo look andrógino.

A lo largo de su prolífica carrera, Keaton demostró su versatilidad en comedias y dramas, destacándose en películas como «Manhattan», «Rojos» (por la que recibió otra nominación al Oscar), «El club de las divorciadas» y «Alguien tiene que ceder». Su talento, carisma y estilo único la convirtieron en una de las actrices más respetadas y queridas de su generación.