ESTADOS UNIDOS - JAVIER MILEI - SATURDAY NIGHT LIVE

Milei, personaje de comedia


Javier Milei trascendió las fronteras y llegó al icónico programa de comedia estadounidense Saturday Night Live (SNL), donde se burlaron de él y del salvataje de Estados Unidos a la Argentina.

El popular late show utilizó su segmento de noticias para ironizar sobre el apoyo financiero que Donald Trump ofreció al Gobierno argentino.

La burla se centró en el carácter condicional de la «ayuda económica» de Trump, la cual, según la ironía de SNL, estaría sujeta a los resultados de las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre.

El presentador del segmento, Colin Jost, llevó la burla un paso más allá al ridiculizar al presidente argentino con una inesperada comparación: lo asemejó a Austin Powers, el excéntrico espía británico interpretado por Mike Myers.

