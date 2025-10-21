CÓRDOBA - ELECCIONES 2025 - JAVIER MILEI

Milei de caravana


El presidente Javier Milei encabezó este martes una caravana en el centro de la ciudad de Córdoba a cinco días de las elecciones legislativas nacionales del domingo y pidió a los votantes no ir hacia «la esclavitud populista del kirchnerismo».

Rodeado por una gran cantidad de militantes libertarios, el mandatario dio un mensaje con un megáfono sobre la parte trasera de una camioneta, junto a Karina Milei y el candidato de la Libertad Avanza a diputado nacional por Córdoba Gonzalo Roca.

Editar
EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

«Desmontando la Leyenda Negra»

«Desmontando la Leyenda Negra»

TERMÓMETROS

Etiquetas: CÓRDOBA, elecciones 2025, Javier Milei

Milei de caravana
Etiquetas: alejandro cacace, Congreso, ley bases 2

Se viene Ley de Bases 2
Etiquetas: Estados Unidos, Javier Milei, Saturday Night Live

Milei, personaje de comedia

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: emergencia pediátrica, financiamiento, Javier Milei, universidad

Milei no aplicará la emergencia pediátrica, ni financiamiento universitario
Etiquetas: Cna, elecciones 2025

La Cámara Nacional Electoral ordenó que los resultados electorales se informen por distritos
Allanaron a una mujer por usar la tarjeta de un veterano de Malvinas para compras por $4 millones

Allanaron a una mujer por usar la tarjeta de un veterano de Malvinas para compras por $4 millones