Milei de caravana



El presidente Javier Milei encabezó este martes una caravana en el centro de la ciudad de Córdoba a cinco días de las elecciones legislativas nacionales del domingo y pidió a los votantes no ir hacia «la esclavitud populista del kirchnerismo».

Rodeado por una gran cantidad de militantes libertarios, el mandatario dio un mensaje con un megáfono sobre la parte trasera de una camioneta, junto a Karina Milei y el candidato de la Libertad Avanza a diputado nacional por Córdoba Gonzalo Roca.