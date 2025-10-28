Más de 40 mujeres participaron de la maratón de mamografías en el Hospital Ísola

En el marco de las actividades de “Octubre Rosa”, el Hospital “Andrés Ísola” de Puerto Madryn y la Asociación Madrynense de Lucha contra el Cáncer (AMALCEC) llevaron adelante una nueva edición de la maratón de mamografías, una jornada gratuita destinada a promover la detección temprana del cáncer de mama.

El evento se desarrolló el pasado sábado 25 de octubre en el servicio de Diagnóstico por Imágenes del hospital, donde más de cuarenta mujeres accedieron al estudio de manera gratuita. La sala de espera se ambientó con globos, lazos rosas y un desayuno preparado especialmente para recibir a las participantes, en una jornada marcada por el compromiso y la concientización.

Al igual que en años anteriores, la iniciativa priorizó la atención de mujeres mayores de 40 años sin cobertura médica, con el objetivo de eliminar las barreras que dificultan el acceso a este examen preventivo fundamental.

“La mamografía puede detectar el cáncer de mama cuando el nódulo todavía no es palpable o lo es mínimamente, por eso es tan importante realizar este estudio no invasivo”, explicó la mastóloga Carolina Manfredi, quien también señaló que en algunos casos el examen se complementó con una ecografía mamaria realizada en el momento.

Manfredi destacó además el trabajo conjunto entre AMALCEC y el personal del servicio de Diagnóstico por Imágenes, que cada año hacen posible esta jornada de prevención. Asimismo, agradeció la colaboración de la empresa Romance, que acompañó la campaña con la entrega de paquetes de yerba en el marco de su propuesta “ToMate tiempo para cuidarte”.

La maratón de mamografías se consolida como una de las actividades más esperadas dentro del calendario de “Octubre Rosa”, recordando la importancia de la detección precoz para mejorar el pronóstico y las posibilidades de tratamiento del cáncer de mama.