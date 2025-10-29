Lowrdez Fernández habló sobre lo sucedido el jueves de su “desaparición” y volvió a defender a su ex pareja



Lowrdez Fernández reapareció en sus redes sociales tras la violenta situación que vivió el jueves pasado, que finalizó con la detención de su ex pareja Leandro García Gómez por privación ilegal de la libertad agravada.

En un breve diálogo que mantuvo con la prensa, la cantante negó que su pareja le haya hecho daño y lamentó que se encuentre detenido por la policía.

A últimas horas de ayer, realizó un vivo en Instagram junto a la cantante Fabiana Cantilo, donde “aclaró” lo sucedido el jueves pasado y volvió a posicionarse a favor de García Gómez, restándole importancia a la situación.

“Nosotros estábamos revinculados y habíamos salido de toda esa toxicidad y todo ese pasaje pasado”, contó cuando Cantilo le preguntó si el hombre la había vuelto a agredir físicamente.

“No volvió. Por eso realmente estoy muy triste de que hoy justamente le hayan negado la excarcelación”, acto siguiente juró “por sus cuerdas vocales” que lo que estaba diciendo era cierto.

Luego, comenzó a contar cómo vivió el jueves previo a que su nombre estuviera en todos los portales tras la denuncia de desaparición realizada por su madre.

“Me dormí, al lunes tenía trabajo, el domingo me levanto”, explicó antes de ser interrumpida por la cantante: “¿Cuándo te diste cuenta que tenías angina y no podías salir a ningún lado?”.

“Fue a la noche cuando me despierto. Me despierto a la noche y ahí empiezo con todo este cuadro. Suspendo el laburo…”, relató.

De esta forma, Lowrdez buscó cambiar el foco de la conversación hablando de su enfermedad, llegando a deducir que lo que pudo tener fue COVID.

El martes, el fiscal de la causa rechazo el pedido de excarcelación del empresario por el poder de influencia que ejerce sobre la integrante de Bandana, lo que podría ponerla nuevamente en riesgo.

Ayer en A la Tarde (América TV), la cantante sorprendió con sus declaraciones a favor de su ex pareja, alegando que “no le hizo nada” y confesando que se encuentra triste por no poder comunicarse con él.