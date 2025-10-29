Lo detuvieron tras robar una bicicleta

 

Personal policial de la Comisaría Primera de Trelew logró recuperar una bicicleta robada y detener al presunto autor del hecho, tras una rápida intervención que permitió dar con el sospechoso a pocas cuadras del lugar del hurto.

El hecho ocurrió alrededor de las 10:35 horas, cuando un vecino denunció el robo de su bicicleta marca Totem, de color rojo y blanco, sustraída de su domicilio ubicado sobre calle Urquiza.

Ante la denuncia, se dio aviso inmediato a la red policial y se inició un rastrillaje por la zona. Minutos más tarde, los efectivos localizaron a un individuo que circulaba en una bicicleta con características similares en la intersección de Chile y Mitre.

Al intentar interceptarlo, el sujeto hizo caso omiso a la voz de alto y emprendió la fuga por una cuadra, hasta ser finalmente demorado en Mitre e Inmigrantes.

Según informó la Policía del Chubut, el hombre fue identificado como S.G.E., de 30 años, y la bicicleta recuperada fue reconocida por el denunciante como de su propiedad. El sospechoso fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia.

