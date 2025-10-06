ADEFA - INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

La producción automotriz cayó 5% interanual en septiembre


La Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) informó que, durante septiembre de 2025, la producción nacional alcanzó las 47.108 unidades, cifra que representa una suba de 5,8% respecto de agosto, aunque un retroceso interanual del 5% frente al mismo mes de 2024.

En los primeros nueve meses del año, las terminales acumularon 379.243 vehículos fabricados, lo que implica un crecimiento de 4,6% en comparación con el mismo período del año pasado, consolidando un desempeño general positivo.

En el plano externo, las exportaciones del mes sumaron 26.429 unidades, lo que significó un avance mensual de 3,6%, pero una caída de 17,2% interanual. Entre enero y septiembre, los envíos al exterior totalizaron 199.811 unidades, un 9,1% menos que en 2024.

En tanto, las ventas mayoristas hacia la red de concesionarios alcanzaron 54.267 unidades en septiembre, lo que representa un incremento de 4,8% frente a agosto y un salto del 22,0% respecto al mismo mes del año anterior. En el acumulado anual, las entregas suman 455.220 unidades, 63,6% más que en los primeros nueve meses de 2024.

Fuente: Ámbito

