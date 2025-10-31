La fragata Libertad ya está en camino de regreso al país



Bajo una intensa lluvia, la fragata ARA “Libertad” soltó amarras del muelle de Punta Torrecillas, en el Apostadero Naval Sans Souci de la Armada de República Dominicana, en Santo Domingo, ciudad capital.

El Buque Escuela de la Armada Argentina estuvo tres días en la ciudad caribeña, durante los cuales mantuvo un contacto constante con el personal de la Armada de la República Dominicana. Esto ocurrió debido a la suspensión de las actividades locales y las visitas al público, a causa de las alertas meteorológicas y las malas condiciones climáticas provocadas por la tormenta tropical Melissa.

En Dominicana

El día de su arribo su comandante, Capitán de Navío Roberto Ariel Gestoso, mantuvo contacto directo con el Subcomandante General de la Armada de República Dominicana, Contralmirante Anthony Manuel Tadeo Jiminian Objio. Posteriormente, y acompañado por la Embajadora de la República Argentina en la República Dominicana, Sandra Winkler, fue recibido por el Vicealmirante Juan Bienvenido Crisóstomo Martínez, Comandante General de la Armada de República Dominicana.

Por cuestiones de seguridad, producto de las condiciones hidrometeorológicas reinantes, al momento de la zarpada el contacto con las autoridades fue telefónico, por lo que la unidad no presentó la clásica postal de los gavieros en la arboladura. Una vez fuera de la Bahía de Santo Domingo, continuó rumbo sureste en demanda de Fortaleza (Brasil), décimo punto del itinerario del LIII Viaje de Instrucción.

Con esta nueva zarpada, el Buque Escuela de la Armada Argentina inicia su anteúltima pierna de navegación, del itinerario del LIII Viaje de Instrucción 2025. A los 117 días de navegación y 19.000 millas náuticas acumuladas, sumará casi 13 días y cerca de 2.500 millas hasta llegar a Fortaleza, Brasil, donde tiene previsto amarrar el próximo 5 de noviembre.