La expedición del Conicet llega a las aguas de Chubut



Como se había anunciado, del 30 de septiembre al 29 de octubre, el CONICET, en colaboración con la Fundación Schmidt Ocean Institute, llevará adelante una nueva expedición oceanográfica en aguas del Atlántico Sur, centrada en los cañones Bahía Blanca frente a Viedma, Río Negro y Almirante Brown frente a Rawson, Chubut.

La misión busca corroborar la presencia de valles submarinos y estudiar cómo modifican la dinámica de las corrientes oceánicas, especialmente el ingreso de aguas de la Corriente de las Malvinas.

Si bien se espera que el Conicet informe oficialmente dónde ser podrá ver la expedición de Río Negro y Chubut, se estima que volverán a utilizar el canal de YouTube de Schmidt Ocean.

Exploración científica con impacto nacional

La expedición anterior al cañón submarino de Mar del Plata fue un hito científico y social. Se descubrieron más de 40 nuevas especies, incluyendo corales, anémonas, pepinos y erizos de mar, y se registró un ecosistema de aguas frías hasta entonces desconocido.

Además, se evidenció la presencia de microplásticos y basura, lo que refuerza la urgencia de acciones de conservación marina.

“No nos enfocaremos en las comunidades del fondo marino sino en los valles submarinos”, explicó la oceanógrafa Silvia Romero, del Servicio de Hidrografía Naval.

Tecnología avanzada para explorar sin alterar

La misión utiliza un vehículo operado remotamente (ROV) que permite explorar el fondo marino a gran profundidad, tomando muestras sin dañar el entorno. Se recolecta información sobre genética de especies, dinámica de sedimentos, ADN ambiental y contaminación, generando un registro científico de alto valor.

Ciencia en vivo

El primer streaming del CONICET, que presentó a la famosa “estrella culona”, generó récords de audiencia y despertó el interés de niños, jóvenes y docentes en la ciencia marina.

La iniciativa busca difundir conocimiento, generar contenidos educativos y fortalecer vocaciones científicas en todo el país.

Conservación marina

La evidencia científica impulsa políticas públicas para proteger ecosistemas vulnerables. La campaña promueve la creación de la primera Área Marina Protegida en el cañón de Mar del Plata, como respuesta a la contaminación detectada y al valor ecológico del sitio.

Esta iniciativa busca preservar la biodiversidad, garantizar la sostenibilidad de los recursos marinos y posicionar a Argentina como referente en gestión oceánica responsable.

Ciencia argentina con proyección internacional

La expedición combina tecnología, conocimiento y compromiso social en un contexto de escaso financiamiento.

En un escenario de restricciones presupuestarias, el proyecto demuestra que la ciencia pública argentina puede generar impacto global, conectar con la sociedad y abrir nuevas ventanas al conocimiento del océano.