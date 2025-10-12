La Enriqueta Lucero vuelve a los escenarios con “Antología”

La orquesta típica Enriqueta Lucero prepara su regreso a los escenarios con “Antología”, un espectáculo que reunirá tangos clásicos y nuevas versiones interpretadas por una formación que mantiene viva la tradición del género en la Patagonia. La presentación será el sábado 25 de octubre a las 20 horas en el espacio cultural Luna y la Belleza, de Puerto Madryn.

El concierto propone un recorrido por diferentes etapas de la agrupación y del tango, con un repertorio que incluirá obras de Astor Piazzolla, Aníbal Troilo y tangos canción a cargo del cantante Orlando Costa. Algunas composiciones serán estrenos, mientras que otras ya formaron parte de presentaciones en Trelew y Rawson.

Además de su propuesta musical, la orquesta busca ofrecer una experiencia acústica cercana, sin amplificación, para resaltar la esencia del sonido del bandoneón, el violín y el chelo. En un contexto donde escasean las salas con piano acústico, los músicos destacan la importancia de preservar la sonoridad tradicional del tango típico.

Integrada por doce musicos de distintas localidades de Chubut, Enriqueta Lucero ensaya semanalmente y mantiene en marcha un proyecto colectivo que combina compromiso, disciplina y amor por la música. Si bien la grabación de un disco en estudio continúa entre sus objetivos, la prioridad actual es volver al encuentro con el público.

Las entradas para “Antología” pueden adquirirse mediante transferencia al alias enriquetalucero, con un valor de 15.000 pesos y descuentos para jubilados. También habrá boletos físicos disponibles la semana previa a la función.