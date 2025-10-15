La Embajada de Argentina en España apoya la promoción del sector pesquero

El embajador argentino en España, Wenceslao Bunge Saravia, recibió en la sede diplomática de Madrid al subsecretario de Recursos Acuáticos y Pesca de la Nación, Juan Antonio López Cazorla; junto a la representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto ante el Consejo Federal Pesquero (CFP), Lic. Paola Gucioni; el presidente de la Cámara Argentina de Industrias Pesqueras (CAPIP), Agustín de la Fuente; el vicepresidente de Argenova filial de Nueva Pescanova, Mauro Zamboni, entre otros.

Tras la XXVI Feria Internacional de Productos del Mar Congelados de Conxemar, en Vigo, donde Bunge inauguró el stand de Argentina y tomó contacto con representantes de diferentes empresas pesqueras, se acordó un encuentro en Madrid para analizar un esquema de trabajo conjunto.

Representantes del Gobierno argentino y del sector privado de la industria pesquera trazaron una agenda para desarrollar un programa de promoción y posicionamiento de productos pesqueros.

Bunge ofreció la colaboración de la Embajada de Argentina en España para planificar una serie de eventos que visibilicen la producción pesquera y genere vinculación con potenciales clientes, y ampliar el posicionamiento del langostino salvaje y austral, que se faena en Zona FAO 41, mostrando sus características de producto premium

Una de las opciones que se comenzaron a evaluar, entre funcionarios y los representantes del sector empresario, en generar eventos en la Embajada en Madrid, en la previa a las ya tradicionales ferias comerciales de Vigo y Barcelona.

El encuentro fue auspicioso en términos de cooperación y voluntad de trabajo conjunto para continuar consolidando estrategias de promoción en los mercados internacionales, ya que la experiencia de otros eventos similares ha dado muy buenos resultados de convocatoria y alienta a transitar por esa senda.