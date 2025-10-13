HOMICIDIO - POLICÍA ACUSADA

Juicio a la policía acusada de matar a sus dos hijos


El juicio oral y público contra Marina Silva, la policía acusada de asesinar a sus dos hijos, comienza hoy en la provincia de San Luis, donde llega acusada del delito de homicidio doblemente calificado por alevosía y el vínculo agravado por el uso de arma de fuego.

Sus hijos Sofía Mía Ojeda Silva, de 7 años, y Bautista Silva Funes, de 2, fueron el 1 de octubre de 2024, cuando la presunta autora de los crímenes “abrió una garrafa para adormecer a los niños, probó su arma disparando al colchón y luego, con un método meticuloso, cubrió sus rostros con almohadas y les disparó dos veces a cada uno a quemarropa”, según señaló el fiscal de Juicio Nº2, Fernando Rodríguez durante la audiencia de control de acusación.

El Tribunal estará conformado por los jueces Adriana Lucero Alfonso, Ariel Parrillis y Eugenia Zabala Chacur y el defensor de Silva será José Luis Guiñazú y la querella, en representación de los menores, Esteban Bustos.

Silva está detenida con prisión preventiva, una medida que se prorrogó hasta el 21 de octubre, día en el que finalizará el debate.

