Jueza desestimó prisión preventiva para detenidos por el crimen de Playa Magagna



En una audiencia en donde a pedido de las partes se restringió el derecho a la publicidad de la apertura de investigación del proceso, la jueza de garantías Eve Ponce resolvió dejar en libertad a uno de los detenidos el fin de semana por el crimen de Mario Giannobili y al otro sospechado del hecho, con restricciones y la obligación de presentarse en la Comisaría de Playa Unión y notificarse ante la Prefectura al momento de salir a navegar.

Los fiscales, con muchas evidencias recogidas tras los allanamientos del fin de semana, habían solicitado la prisión preventiva para ambos por el plazo procesal de seis meses, teniendo en cuenta la gravedad del caso y el tipo de delito que se está investigando.

Sin embargo, la jueza Ponce solo abrió la investigación por el plazo legal, para uno de los imputados.

A poco de iniciada la audiencia y tras escucharse al equipo de fiscales sobre cuál es la teoría del caso y las pruebas reunidas hasta el momento, a través de los abogados defensores Romano Cominetti que asistió a César Fresco (capitán de barco), y de Omar López que defendió a Facundo Cáceres (empleado de Cencosud), se anticipó que ambos iban a ejercer el derecho a declarar.

Ante la posibilidad de que ambas declaraciones aportaran nuevos datos sensibles en función de la reserva necesaria para el éxito de la investigación, los defensores y los fiscales coincidieron en pedir que la prensa privada y oficial abandonen la sala. Sin embargo, tras las declaraciones de Fresco y Cáceres, la audiencia continuó por dos horas más sin que se habilitara el reingreso de los periodistas y comunicadores.

Solo se conoció la resolución de la jueza Eve Ponce que dispuso la libertad para Cáceres y las restricciones ambulatorias para Fresco que deberá asistir periódicamente a la Comisaría de Playa Unión, no salir de la provincia y notificar a la Prefectura Naval Argentina acerca de sus salidas a navegar.

Ambos habían sido detenidos el último fin de semana en el marco de siete allanamientos y el secuestro de vehículos, además de elementos considerados importantes para la investigación.

En el principio de la audiencia y en la narración de acerca de cómo ocurrieron los hechos y las pruebas con las que se cuenta, se mencionó a otro implicado en el caso, identificado como Fabián Sampietro, contra quien pesa un pedido de captura. Para el equipo de fiscales, encabezados por el fiscal general Leonardo Cheuqueman Levill, la investigación del caso continúa.

El caso está caratulado de manera provisoria como delito de homicidio calificado por ensañamiento, por alevosía y por el concurso premeditado de más de dos personas (arts. 80 incs. 2° y 6°, 45 y 54 del CP) en perjuicio de Mario Daniel Giannobili.