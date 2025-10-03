MADRYN - RAWSON - RUGBY

Investigan agresión de cuatro jóvenes rugbiers de Rawson a un adolescente de Madryn

La Fiscalía de Puerto Madryn investiga una denuncia por una agresión ocurrida el domingo a la tarde en instalaciones del Puesto Madryn Rugby Club, donde un adolescente de 16 años resultó lesionado.

De acuerdo con la denuncia radicada en la Comisaría Tercera, en la zona de vestuarios, el joven habría sido atacado por al menos cuatro adolescentes identificados como integrantes del Bigornia club de Rawson.

Como consecuencia de los golpes, la víctima debió ser internada y se le realizaron estudios médicos, luego de presentar convulsiones, mareos y vómitos.
Hasta el momento, dos de los presuntos agresores fueron identificados. La investigación se encuentra en trámite en la Fiscalía local, bajo la calificación legal provisoria de lesiones agravadas en espectáculo deportivo y cometidas en grupo con abuso de superioridad física.

La normativa vigente establece responsabilidades no solo para los agresores, sino también para las entidades deportivas a las que pertenezcan.

