COMODORO - POLICÍA - SEGURIDAD

Intento de robo y persecución en Km. 8: un hombre fue detenido por la Policía

Durante la mañana de este viernes, personal policial de la Comisaría de Distrito Km. 8, dependiente de la Unidad Regional Comodoro Rivadavia, detuvo a un hombre tras una persecución en inmediaciones del Gimnasio Municipal N°4.

Según informaron fuentes policiales, alrededor de las 8:45 horas se recibió un llamado telefónico alertando sobre un individuo vestido de oscuro que se encontraba tocando puertas en la zona.

Al arribar al lugar, los efectivos observaron al sospechoso saliendo desde el patio de una vivienda con una bicicleta. Al notar la presencia policial, el hombre abandonó el rodado, una campera azul y una gorra, e intentó darse a la fuga.

Tras una breve persecución, el individuo saltó un paredón y subió al techo de una casa, donde finalmente fue aprehendido por el personal uniformado.

La Policía continúa con las diligencias correspondientes para establecer la procedencia de los elementos y determinar si el detenido está vinculado a otros hechos similares en el sector norte de la ciudad.

