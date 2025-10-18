Huyeron de la policía, se escondieron en una casa y les hallaron más de 500 dosis de cocaína



Dos hombres fueron detenidos tras una persecución policial donde terminaron por incautarles 568 dosis de cocaína, en Rosario, Santa Fe, luego de que los acusados intentaron escapar de la policía y se escondieron en un domicilio donde se encontraban los estupefacientes.

Según informaron fuentes oficiales, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) aprehendió a los sujetos en el marco del “Plan Bandera”, en el barrio Vía Hondo donde los oficiales patrullaban y observaron a dos personas que, al notar la presencia de los uniformados, se dieron a la fuga pese la voz de alto.

Inmediatamente se inició una persecución por uno de los pasillos del barrio mencionado hasta un domicilio en el cual los sospechosos ingresaron, fueron interceptados y, durante la requisa, la policía encontró una mochila con seis bolsas de nylon con pequeños envoltorios.

Los bultos fueron sometidos a narcotest y dieron positivo para clorhidrato de cocaína, en las dosis se contabilizó un peso de 275,8 gramos. Además de los estupefacientes, se secuestraron 853.000 pesos argentinos y un teléfono celular.

Los detenidos -uno de ellos contaba con antecedentes- fueron entregados a la Comisaría N° 32 de la Policía de Santa Fe, en tanto la droga secuestrada fue puesta a disposición de la Policía de Investigaciones (PDI).