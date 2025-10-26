ELECCIONES 2025

Hasta el mediodía votó el 23% del padrón en el país


La participación electoral en los comicios hasta este domingo al mediodía fue del 23%, según confirmó la Dirección Nacional Electoral, dependiente del Ministerio del Interior.

Las autoridades, además, estimaron que el tiempo promedio de voto a través del nuevo instrumento, la Boleta Única Papel (BUP), es de menos de tres minutos para quienes votan únicamente una categoría.

Mientras que para quienes votan tanto Diputados como Senadores es de cuatro minutos: “Este tiempo se contabiliza desde que el elector llega a la escuela hasta que se retira del establecimiento”.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

Etiquetas: cambios de gabinete, elecciones 2025, Javier Milei

Milei analiza cambios post electorales

TERMÓMETROS

Etiquetas: lla, MARTÍN MENEM, Santiago Caputo

Bajándole el tono a la interna
Etiquetas: diego santilli

Santilli cumplió su promesa
Etiquetas: chubut, diputados nacionales

Comodoro tiene todas las bancas

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: chubut, elecciones 2025, ESCRUTINIO DEFINITIVO

Comenzó el escrutinio definitivo
Etiquetas: Cámara de Diputados, presupuesto 2026

LLA busca postergar el debate del Presupuesto 2026
Etiquetas: canciller, Javier Milei, Pablo Quirno

Pablo Quirno juró como ministro de Relaciones Exteriores