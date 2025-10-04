Ganó la lista oficialista en las elecciones de Servicoop

Dando cumplimiento a los establecido por el Estatuto Social y la legislación vigente, se llevó adelante la elección de Delegados de la zona 11 de Servicoop. Los comicios comenzaron a las 10:00 en la escuela N°158, donde los socios habilitados pudieron emitir su voto hasta las 16:00 horas.

Desde la cooperativa resaltaron que se duplicó la cantidad de electores, respecto del año anterior.

Una vez finalizada la votación se procedió al recuento de votos. La lista ganadora de la zona 11 fue la lista oficialista Dorada N°1, la cual obtuvo el 60% de los votos, mientras que la lista opositora Verde N°11 logró el 40% restante. Luego el Consejo de Administración realizará la oficialización de los Delegados, logrando obtener la lista Dorada, la totalidad del Cuerpo de los Delegados en toda la ciudad.