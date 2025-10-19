Emotiva jornada “Valijas por la Identidad” en Puerto Madryn: memoria, arte y compromiso colectivo

En el marco del Día Nacional del Derecho a la Identidad, se desarrolló este sábado en la sede de la Universidad del Chubut la jornada “Valijas por la Identidad”, organizada por el Nodo Costa y Valle de Chubut de la Red por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo, junto a docentes, estudiantes y espacios sociales y culturales de la ciudad.

La actividad reunió a una gran cantidad de personas que participaron de una propuesta abierta y participativa destinada a promover y defender el derecho a la identidad, y a acompañar la búsqueda de los nietos y nietas apropiados durante la última dictadura militar.

El encuentro se inspiró en “La Valija de la Abuela Chela”, una iniciativa de la Comisión de Familiares y Compañeros de Desaparecidos de 3 de Febrero, que recupera la historia de Chela —Abuela de Plaza de Mayo que logró restituir la identidad de su nieto Pedro— y que continúa impulsando acciones por la memoria y la verdad en todo el país.

Precisamente, Pedro, el nieto de Chela, fue uno de los protagonistas de la jornada en Madryn. Llegado desde Buenos Aires, presentó la valija original y compartió su historia con los presentes, en un espacio participativo donde estudiantes y docentes pudieron entrevistarlo y reflexionar sobre el valor de la memoria y la identidad.

Además, la jornada contó con música, teatro, muestras artísticas y propuestas colectivas que dieron vida a una verdadera fiesta por la identidad: participaron el Taller de Murga El Tablado, Raíz de Fuego, La Semilla Candombe y Daniel Vidal junto a la Orquesta Viva; Casa Q presentó una puesta de Teatro por la Identidad, y el colectivo Bruta Estampa realizó estampas en serigrafía.

Entre los momentos más significativos, se destacó la actividad “Sembramos Identidad”, coordinada por la asociación Juntos Podemos, dedicada a la inclusión sociolaboral de personas con discapacidad. En el inicio de la jornada, los participantes plantaron especies nativas en el ingreso a la universidad, dejando una huella simbólica de memoria y continuidad.