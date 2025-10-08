CUERTOS DE FINAL - LA VOZ ARGENTINA - TRAM SOLEDAD

El «Team Soledad» de La Voz Argentina tuvo sus “Cuartos de final”: quiénes son los dos semifinalistas


La Voz Argentina, el exitoso reality de canto de Telefe, tuvo una nueva gala este martes en medio de los cambios constantes de programación, y contó con los “Cuartos de final” del team Soledad Pastorutti.
Esta fase de La Voz Argentina continúa poniendo a prueba a los participantes de cada equipo con un formato que ahora incluye una votación entre los todos jurados.
En esta etapa hubo presentaciones individuales de los últimos cuatro participantes, y los coaches votaron del 1 al 10 con sus tablets: quienes obtuvieron mayor puntaje, avanzaron a semifinales.
En el caso del “Team Soledad” quienes resultaron semifinalistas fueron Milagros Gerez Amud y Violeta Patricia Lemo, por lo que Luis González y Agustín Carletti y Mauricio Tarantola resultaron eliminados.

Cómo quedó el Team Soledad tras los cuartos de final en La Voz Argentina 2025
Milagros Gerez Amud.
Violeta Patricia Lemo.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

«¿Qué sentido tiene elogiar a los imbéciles?»

«¿Qué sentido tiene elogiar a los imbéciles?»

TERMÓMETROS

Etiquetas: diego santilli, elecciones 2025, Karen Reichardt

Reichardt sí, Santilli no
Etiquetas: elecciones 2025, Javier Milei

El gobierno no genera confianza
Etiquetas: diego santilli, elecciones 2025, josé luis espert, lla

Santilli toma la posta

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: Camuzzi, condiciones laborales, Paritarias, paro

Paro de trabajadores de Camuzzi
Etiquetas: argentina, MUNDIAL SUB 20, selección argentina sub 20, sub 20

Cómo ver en vivo Argentina vs Nigeria por el Mundial Sub 20: horario y formaciones
Etiquetas: acero, aluminio, exportaciones, retenciones

Eliminan temporalmente retenciones a las exportaciones de acero y aluminio