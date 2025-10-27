El sábado arranca el horario restringido de riego en Madryn

La Secretaría de Ecología y Protección Ambiental de la Municipalidad de Puerto Madryn recuerda que, a partir del 1° de noviembre, el horario habilitado para riego de jardines o espacios verdes y lavado de veredas o vehículos en la vía pública será de 6 a 9.30 y de 20 a 24 horas. Según la Ordenanza N° 9930/17, estará vigente hasta el 15 de marzo y, durante ese período, se intensificará el control de derroche de agua potable, aplicando las multas correspondientes a quienes no respeten la normativa vigente.

Cabe recordar que, durante la temporada de verano, se contempla la restricción del horario de riego debido a las condiciones climáticas, el incremento poblacional y la creciente utilización del recurso. No obstante, durante todo el año, se realizan controles a raíz de la importancia que tiene el agua a nivel mundial y, especialmente, en la Patagonia.

Según la Ordenanza N° 9930/17, entre el 1° de noviembre y el 15 de marzo de cada año, de 6 a 9.30 y de 20 a 24 horas es el horario habilitado para riego de jardines o espacios verdes y lavado de vehículos en la vía pública o veredas, utilizando agua potable suministrada por la red de Servicoop.

Además, está prohibido el desagote de piletas de natación a la vía pública, debiendo reutilizarse para riego de parques y jardines. En tal sentido, propietarios de hoteles, complejos turísticos y alquileres temporarios deberán informar a sus clientes sobre la legislación vigente.

Mientras que el lavado de veredas o superficies en la vía pública, ya sea de particulares propietarios o inquilinos, privados o de entidades públicas, se restringirá todo el año al horario comprendido entre las 6 y las 9. Para esto, se recomienda reemplazar el uso de mangueras por baldes u otros métodos.

Las denuncias se reciben en forma telefónica al 4456370, al 103 (Dirección de Protección Civil) o personalmente en el primer piso de la Terminal de Ómnibus, ubicada en la intersección de las calles Dr. Ávila e Independencia.