El posible 11 titular de Racing para recibir al Flamengo en el “Cilindro de Avellaneda”



Racing recibirá esta noche al Flamengo de Brasil, por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores, y su director técnico, Gustavo Costas, ya tendría definido casi en su totalidad el 11 titular.

En el arco estará Facundo Cambeses, quien viene de tener una actuación consagratoria en el Estadio de Maracaná, en la ida, con atajadas increíbles.

La defensa estará conformada por Marcos Rojo y Nazareno Colombo en la zaga central, mientras que Gabriel Rojas ocupará el lateral izquierdo. Si bien no hay certezas sobre quién podría ser el lateral derecho, todo indica que el uruguayo Gastón Martirena le ganó la pulseada a Facundo Mura.

Los integrantes de la mitad de la cancha ya estarían definidos, por lo que dicho sector de la cancha estaría ocupado por Juan Nardoni, quien será titular tras más de un mes, Agustín Almendra y Bruno Zuculini.

Finalmente, en la delantera es donde está la segunda y última incógnita, ya que Adrián “Rocky” Balboa y Tomás Conechny pelean por una posición para acompañar Adrián “Maravilla” Martínez y a Santiago Solari.

Así formaría Racing contra Flamengo: Facundo Cambeses; Gastón Martirena o Facundo Mura, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Bruno Zuculini, Agustín Almendra; Tomás Conechny o Adrián Balboa, Adrián Martínez y Santiago Solari. DT: Gustavo Costas.