El gobierno no genera confianza



Un demoledor sondeo de la consultora Zuban Córdoba y Asociados, realizado a nivel nacional, expone el profundo pesimismo social que atraviesa a la Argentina y pone en jaque el discurso optimista del gobierno de Javier Milei. Seis de cada diez argentinos no creen en la afirmación de que «lo peor ya pasó», la aprobación del Presidente se encuentra en sus niveles más bajos y la mayoría de los encuestados vaticina una derrota de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas del 26 de octubre.

El informe, realizado entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre, muestra además el impacto negativo del escándalo de corrupción que involucra a José Luis Espert y la desconfianza generalizada sobre el futuro económico del país.

El 65,3% de los argentinos está en desacuerdo con que «lo peor ya pasó», mientras que solo un 32,6% la avala.

la mayoría cree que Milei pierde en octubre La desconfianza en el rumbo del Gobierno se traslada al escenario electoral de las legislativas del 26 de octubre. Según la encuesta, un 56,7% de los argentinos cree que Javier Milei y los libertarios perderán las elecciones, frente a un 33,1% que opina que ganarán.