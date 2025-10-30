El escrutinio definitivo en Chubut ratificó el triunfo de La Libertad Avanza

El escrutinio definitivo realizado en la Legislatura del Chubut ratificó el triunfo de La Libertad Avanza en la categoría de diputado nacional, aunque con una diferencia más ajustada respecto a los resultados provisorios.

Según informó la Secretaría Electoral Nacional, Maira Frías (La Libertad Avanza) se impuso con 89.982 votos, apenas 1.078 más que Juan Pablo Luque (Unidos Podemos), que obtuvo 88.904 sufragios. Ambas fuerzas se quedaron con una banca en la Cámara de Diputados de la Nación.

En tercer lugar se ubicó Despierta Chubut, con 64.008 votos, seguido por La Fuerza del Trabajo Chubutense, que alcanzó 34.704 votos. Más atrás se ubicaron el Frente de Izquierda y de los Trabajadores–Unidad (16.267), el Partido Libertario (13.891), el Partido Independiente de Chubut (6.406) y el GEN (4.498).

El total de votos emitidos fue de 341.614, de los cuales 8.391 fueron en blanco y 14.563 nulos. En total, 487.984 electores estaban habilitados para votar en la provincia, con una participación del 70,01%.

Según fuentes judiciales, la variación en los resultados respecto al conteo provisorio se debe a la dinámica propia del escrutinio definitivo, que implica el cotejo de las actas y telegramas oficiales, y la incorporación de sufragios que no se habían computado inicialmente, como los votos emitidos en las cárceles y en el exterior.