El Concejo Deliberante aprobó nuevas obras y acompañó proyectos culturales en Madryn

El Concejo Deliberante de Puerto Madryn llevó adelante su 19ª Sesión Ordinaria, en la que se pusieron en consideración diversos despachos y proyectos trabajados previamente en las comisiones de Hacienda, Obras Públicas, Gobierno y Acción Social.

Durante la jornada, los concejales aprobaron la pavimentación de varias arterias de la ciudad bajo la modalidad mixta, entre ellas las calles Colón, Fray Luis Beltrán y Pasaje Payró, conforme a lo establecido en la Ordenanza N°13.961.

Además, se ratificó el contrato de concesión del Complejo Recreativo “La Calesita”, ubicado en la intersección de Avenida Roca y 9 de Julio. También se declararon de interés distintas iniciativas culturales y sociales, como el Tercer Congreso de Psicología Social de la Patagonia, el proyecto “Biblioteca Solidaria Leer Sana”, el evento “Madryn Jiu Jitsu – Grappling Invitational 2026” y la 60ª Asamblea del Consejo Provincial de Discapacidad (Co.Pro.Dis).

Por otra parte, el cuerpo legislativo elevó una comunicación al Poder Ejecutivo Provincial solicitando la urgente apertura de paritarias para el sector de la salud pública, en cumplimiento de la Ley X N°39.

En el ámbito social, se aprobaron además ordenanzas de condonación y eximición impositiva para vecinos y vecinas de la ciudad, entre otros temas tratados durante la sesión.